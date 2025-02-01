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علوم الدار

محمد الشرقي يصدر قرارًا بتأسيس «أوركسترا الفجيرة الفِلهارمونية»

محمد الشرقي يصدر قرارًا بتأسيس «أوركسترا الفجيرة الفِلهارمونية»
1 فبراير 2025 21:41

أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قرارًا بتأسيس «أوركسترا الفجيرة الفِلهارمونية» بهدف الارتقاء بقطاع الفنّ والموسيقى، وتثقيف الأجيال الشابّة في مجال الفنون الموسيقيّة المختلفة، وتعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين الشّعوب.
وسيتم تشكيل فريق الأوركسترا من طلبة الموسيقى من الأكاديميّات والمؤسّسات التعليمية والمدارس في إمارة الفجيرة، بهدف احتضان المواهب الموسيقيّة من الأطفال والناشئة والشّباب وتطوير مهاراتهم والصعود بها إلى المستويين الوطني والعالمي.
يأتي القرار تحقيقًا لرؤية إمارة الفجيرة لتطوير قطاع الثّقافة والفُنون عامّة، ومدّ جسور التّواصلِ الحضاري والالتقاء الإنساني بين مختلف شعوب العالم عبر لغة الموسيقى والإبداع الفنّي، وترسيخ الهويّة الوطنيّة بمكوّناتها الثّقافية والاجتماعية الغنيّة، ونقلها والتّعريف بها إلى العالم.
تهدف «أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية» إلى تمكين أجيال المستقبل من الطلبة المبدعين والمهتمّين من مختلف الجنسيّات والفئات العمريّة من الأطفال والناشئة والشّباب من تعلّم الموسيقى بأنماطها التقليديّة والمعاصرة، وتطوير مواهبهم وإبداعاتهم ومعارفهم، وتعزيزِ شغفهم بالفنون الموسيقيّة المحليّة والعربية والعالمية.
وتعمل الأوركسترا منصّة جامعة لاستقطاب وتطوير المواهب الموسيقية محليًّا ورعايتها ودعمها عبر الدّروس العمليّة والنظرية، وورش عمل التثقيف الفنّي والأكاديمي الموسيقيّ، وبرامج التّدريب لتطوير القدرات الموسيقيّة.
يستهدف قرار تأسيس «أوركسترا الفجيرة الفِلهارمونيّة» تحقيق إرث موسيقي مستدام، وبناء جيل قادر على الإلهام والتّعبير والتأثير الإنساني عبر مشاركة قيم التّعايش والتّثاقف، وذلك عبر رعاية واحتضان الموسيقيّين والموهوبين من الأطفال والناشئة والشّباب من أفراد المجتمع، والمؤسّسات التّعليمية، وتأهيلهم فنيًّا وموسيقيًّا إلى محافل الموسيقى العالميّة، وتمكينهم أكاديميًّا وعمليًّا للانخراط والمشاركة في المجتمع الموسيقي العالمي.

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المصدر: وام
أوركسترا الفجيرة الفِلهارمونية
محمد الشرقي
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