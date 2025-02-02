الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

جاكرتا (وام)

ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا، وفد الدولة رفيع المستوى الذي يقوم بزيارة إلى إندونيسيا في الفترة من 29 يناير إلى الأول من فبراير الجاري، وعقد خلال الزيارة اجتماعات مع كبار المسؤولين الإندونيسيين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات .

وخلال الزيارة، رافق معاليه عبد الله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا وسفير غير مقيم لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان.

في مستهل الزيارة، استقبل فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا في مقر إقامته بجاكرتا، معالي سهيل المزروعي، حيث نقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرخاء.







تعاون



أعرب فخامة الرئيس الإندونيسي عن سعادته بزيارة وفد الدولة، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع دولة الإمارات في المجالات التي تخدم مصلحة كلا البلدين، حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون الثنائي.

كما التقى معاليه والوفد المرافق، خلال الزيارة، كلاً من معالي أغوس هاريمورتي، وزير تنسيق الشؤون البنية التحتية والتنمية، ومعالي سوغيونو، وزير الخارجية، ومعالي سري مولياني، وزيرة المالية، وهاشم جويوهاديكو سومو، رئيس الفريق العمل لشؤون الإسكان، ومعالي روسان روسلاني، وزير شؤون الاستثمار، ورضا كوسوماه، رئيس هيئة الاستثمار الإندونيسية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في جمهورية إندونيسيا.

كما ترأس معاليه اجتماع الطاولة المستديرة من الجانب الإماراتي، فيما ترأس معالي سوغيونو، وزير الخارجية الجانب الإندونيسي الذي نظمته سفارة الدولة بجاكرتا في فندق رافلز.





