الإثنين 3 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام «المعرض الشبابي للتجار المبدعين» في مركز شباب فلج المعلا

اختتام «المعرض الشبابي للتجار المبدعين» في مركز شباب فلج المعلا
2 فبراير 2025 10:54

أم القيوين (وام)

اختتم مركز شباب فلج المعلا، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، مساء أمس، فعاليات «المعرض الشبابي للتجار المبدعين»، الذي استمر لمدة أربعة أيام، وشهد مشاركة أكثر من 14 رائد أعمال شاب، بالإضافة إلى عدد من الأسر المنتجة من المنطقة. وجاء تنظيم المعرض في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة الاتحادية للشباب ورؤيتها الطموحة، التي تتوافق مع شعار دولة الإمارات لعام 2025، «عام المجتمع»، وتهدف إلى توفير فرص حقيقية للشباب لعرض مهاراتهم وإبداعاتهم المتنوعة، ما يعكس التزامها بدعم وتمكين الشباب المبتكرين، من خلال تزويدهم بالمهارات التسويقية اللازمة لتعزيز نجاح مشاريعهم.

 

أخبار ذات صلة
«ملتـقى السفـراء» يبـدأ أعماله اليـوم
الإمارات تجهز مخيم إيواء كبيراً للنازحين في شمال غزة

وتفقدت وفاء أحمد آل علي، مديرة قسم المراكز الشبابية في المؤسسة الاتحادية للشباب، بحضور مريم الغفلي، مديرة مركز شباب فلج المعلا، إلى جانب عدد من المهتمين ورواد الأعمال الناشئين، أقسام المعرض الذي شهد مشاركة منوعة في المنتجات المعروضة، شملت المأكولات، والفنون، والعطور والمنتجات الإبداعية التي تتوافق مع أذواق مختلفة. وقالت الغفلي، إن إقامة المعارض التسويقية للشباب تأتي ضمن جهود المؤسسة، لتعزيز الإبداع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، ما يسهم في تمكين المواهب الوطنية وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي. وأكدت التزام المركز الدائم بتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم في المجالات المختلفة، مضيفة أن النجاح الذي حققه المعرض يعكس أهمية توفير بيئة محفزة تسهم في دعم الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة. وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدين أنها شكلت فرصة مثالية لهم، لتسليط الضوء على إبداعاتهم، وأسهمت في تحفيز الطاقات الشبابية الإيجابية عندهم.

عام المجتمع
فلج المعلا
الإمارات
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اقتصاد
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اليوم 13:42
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
الرياضة
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
اليوم 13:39
معرض "لآلئ الشارقة" يستعرض تاريخ اللؤلؤ في الخليج وإبداعات تصاميمه في المجوهرات
علوم الدار
معرض "لآلئ الشارقة" يستعرض تاريخ اللؤلؤ في الخليج وإبداعات تصاميمه في المجوهرات
اليوم 13:38
«رجبي الإمارات» يدشن سلسلة «نخبة آسيا» للسباعيات
الرياضة
«رجبي الإمارات» يدشن سلسلة «نخبة آسيا» للسباعيات
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©