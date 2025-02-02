اختتام «المعرض الشبابي للتجار المبدعين» في مركز شباب فلج المعلا

أم القيوين (وام)



اختتم مركز شباب فلج المعلا، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، مساء أمس، فعاليات «المعرض الشبابي للتجار المبدعين»، الذي استمر لمدة أربعة أيام، وشهد مشاركة أكثر من 14 رائد أعمال شاب، بالإضافة إلى عدد من الأسر المنتجة من المنطقة. وجاء تنظيم المعرض في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة الاتحادية للشباب ورؤيتها الطموحة، التي تتوافق مع شعار دولة الإمارات لعام 2025، «عام المجتمع»، وتهدف إلى توفير فرص حقيقية للشباب لعرض مهاراتهم وإبداعاتهم المتنوعة، ما يعكس التزامها بدعم وتمكين الشباب المبتكرين، من خلال تزويدهم بالمهارات التسويقية اللازمة لتعزيز نجاح مشاريعهم.

وتفقدت وفاء أحمد آل علي، مديرة قسم المراكز الشبابية في المؤسسة الاتحادية للشباب، بحضور مريم الغفلي، مديرة مركز شباب فلج المعلا، إلى جانب عدد من المهتمين ورواد الأعمال الناشئين، أقسام المعرض الذي شهد مشاركة منوعة في المنتجات المعروضة، شملت المأكولات، والفنون، والعطور والمنتجات الإبداعية التي تتوافق مع أذواق مختلفة. وقالت الغفلي، إن إقامة المعارض التسويقية للشباب تأتي ضمن جهود المؤسسة، لتعزيز الإبداع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، ما يسهم في تمكين المواهب الوطنية وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي. وأكدت التزام المركز الدائم بتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم في المجالات المختلفة، مضيفة أن النجاح الذي حققه المعرض يعكس أهمية توفير بيئة محفزة تسهم في دعم الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة. وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدين أنها شكلت فرصة مثالية لهم، لتسليط الضوء على إبداعاتهم، وأسهمت في تحفيز الطاقات الشبابية الإيجابية عندهم.