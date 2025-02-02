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مختصون من 23 دولة بملتقى دبي العالمي لطب الأسنان

مختصون من 23 دولة بملتقى دبي العالمي لطب الأسنان
2 فبراير 2025 11:02

دبي (وام)
ينطلق «ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان 4 فبراير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي وفندق نوفيتيل دبيو ويستمر يومين، ويجمع تحت مظلته أطباء الأسنان والفنيين والمختصين في هذا القطاع من 23 دولة. 
ويشمل الملتقى برنامجاً غنياً من المحاضرات العلمية إضافة إلى مجموعة من ورش العمل المتنوعة التي تسلط الضوء على أحدث الابتكارات والإنجازات في مجال طب الأسنان. 

ويشارك في الملتقى 600 طبيب أسنان وخبير وفني وطالب من مختلف أنحاء العالم والذين سيحظون بفرصة المشاركة في 8 دورات وورش عمل مكثفة يقدمها 25 من الخبراء العالميين في طب الأسنان. 

ويتنوع جدول أعمال الملتقى هذا العام، ليشمل مواضيع مهمة تتعلق بطب الأسنان التجميلي، وتقويم الأسنان وطب الأسنان الترميمي والتخدير الواعي في طب الأسنان وزراعة الأسنان وطب أسنان الأطفال، إضافة إلى ورش عمل تدريبية حول الأساليب العلاجية الحديثة، واستخدام الأجهزة المتطورة في تحسين جودة الرعاية الصحية الفموية. 

وتشمل الجلسات ضمن أجندة البرنامج جلسة علمية بعنوان «أجهزة تقويم الأسنان المطبوعة مباشرة ذات الذاكرة الشكلية: نموذج جديد في تقويم الأسنان» يقدمها الدكتور رافيندرا ناندا من الولايات المتحدة الأميركية، وتركز على أهمية فهم المواد المستخدمة والميكانيكا الحيوية في تقويم الأسنان، إلى جانب جلسة عن «العلاج بالأغشية الحيوية الموجهة» تقدمها الدكتورة حنان طاهر من الإمارات العربية وتستعرض أحدث تقنيات العلاج بالأغشية الحيوية الموجهة، وهي تقنية غير جراحية تعتبر المعيار الذهبي لعلاج أمراض اللثة. ويلقي «ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان» الضوء على تقنيات جديدة أبرزها تقنية تكثيف العظام لزراعة الأسنان التي يناقشها البروفيسور كوستا نوكولوبولوس، والدكتور بيتروس يوفوناجلو من اليونان.

وبالتزامن مع ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان تنطلق الدورة العاشرة من «مؤتمر جراحة الفكين التقويمية طفيفة التوغل» ومؤتمر «إيدك دبي العالمي لجراحة الفم والوجه والفكين» و«مؤتمر إيدك العالمي لتقويم الأسنان» والتي تركز جميعها على أحدث التطورات في هذه المجالات مع تقديم برنامج علمي مكثف مما يوفر للمشاركين فرصة فريدة للاستفادة من خبرات أبرز المتخصصين في المجال.

وتقام الفعاليات والدورات التخصصية العلمية ضمن البرنامج التعليمي لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2025» الحدث العالمي الأكبر من نوعه الذي يستقطب أكثر من 66 ألف زائر في مجال طب الأسنان في المنطقة، وتنظم دورته الـ 29 «إندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض.

طب الأسنان
ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان
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