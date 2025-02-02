لجنة الشؤون الصحية في «استشاري الشارقة» تناقش تطوير القطاع الصحي

الشارقة (وام)



ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس الأول بمقر المجلس ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الإمارة.





كما استعرضت اللجنة برئاسة رئيسها محمد صالح آل علي، التحضيرات لجلسة المجلس المقبلة لمناقشة سياسة هيئة الشارقة الصحية، والمحاور التي سيتم طرحها من أجل تقييم أداء الهيئة وتحليل سياساتها الحالية والخدمات التي تقدمها. وأكدت اللجنة ضرورة تحديد الأولويات الصحية للإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، واحتياجات المجتمع، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.