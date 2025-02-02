شرطة أبوظبي تضبط (106) مركبات للتسبب في الضجيج خلال يناير 2025

نفذت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين التابعة لمديرية المرور والدوريات الأمنية، بالتعاون مع إدارة الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي، حملة مشتركة أسفرت عن ضبط (106) مركبات خلال يناير 2025 لإجراء تغييرات جوهرية والتسبب في الضجيج والإزعاج لسكان مدينة العين.

وحذر العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، من السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات، وخصوصاً فئة الشباب، والتي تؤدي إلى إحداث الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق، وخاصة في المناطق والأحياء السكنية.

وأوضح أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من إقلاق للسكينة العامة، وإحداث حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها المركبات المزعجة، وخصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن.

وأكد أن شرطة أبوظبي لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار الضجيج من مركباتهم وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) من دون إذن سلطة الترخيص، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق المادة (20) من قانون السير والمرور «قيادة مركبة تسبب ضجيج» بـ المخالفة 2000 درهم إماراتي و12 نقطة مرورية، والمادة «73» إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) من دون ترخيص، وهي 1000 درهم إماراتي و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، وتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) من دون ترخيص القيمة المالية لفك حجز المركبة 10 آلاف درهم إماراتي، ويتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.