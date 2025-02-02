متحف المستقبل في دبي يستعرض نموذج التاكسي الجوي

أعلن متحف المستقبل وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتعاون مع شركة «جوبي للطيران»، عن عرض نموذج «التاكسي الجوي» ضمن طابق «المستقبل اليوم»، في المتحف، بهدف تعريف الزائرين من مختلف أنحاء العالم، بمستقبل النقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، وفي إطار جهود تحقيق «استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة 2030».





ويُعد مشروع «التاكسي الجوي»، أحد مشاريع استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، وجعل 25% من رحلات الركاب ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث يتميز بتقنياته الكهربائية المتقدمة بالكامل، التي تضمن الحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يؤكد التزام دبي بتحقيق أهداف الاستدامة العالمية. حقبة جديدة في عالم النقل وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن عرض نموذج التاكسي الجوي في متحف المستقبل، يعبر عن طموحات وتوجهات إمارة دبي لاستشراف التنقّل في هذه المدينة النابضة بالحياة. من جهته، قال ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، إن الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي تأتي في إطار دور المتحف، باحتضان الأفكار الملهمة والمشاريع المبتكرة والمبادرات الواعدة وتشجيع التفكير المستقبلي والإيجابي. ويتميّز التاكسي الجوي «جوبي S4» بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية. ويحتوي التاكسي الجوي على 6 مراوح، وأربع حزم من البطاريات، تمنحه القدرة على الطيران لمسافة 161 كيلومتراً، بينما تصل سرعته القصوى إلى 322 كيلومتراً في الساعة، ويتسع لأربعة ركاب، إضافة إلى طيّار، ويمتاز بمستوى ضجيج منخفض. ومن المقرر، تقديم خدمة التاكسي الجوي في المرحلة الأولى من خلال أربعة مواقع، الأول يقع بالقرب من مطار دبي الدولي، والثاني وسط المدينة: «منطقة داون تاون»، والثالث في دبي مارينا، أما الرابع فسيكون في نخلة جميرا. يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 12 دقيقة، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة. وتقدّر الطاقة الاستيعابية القصوى للمحطة، بنحو 42 ألف عملية هبوط للتاكسي الجوي سنوياً، لخدمة نحو 170 ألف راكب في العام الواحد، وتشتمل على مرافق مصممة وفق أعلى معايير السلامة العالمية.



وقال أنتوني خوري، المدير العام لشركة جوبي الإمارات العربية المتحدة: «يشرفنا أن نشارك طائراتنا الكهربائية للنقل الجوي مع الجمهور من السكان والزوار من خلال هذا المعرض». وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد وقّعت مطلع عام 2024 اتفاقيات إطلاق خدمة التاكسي الجوي مع شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» البريطانية (Skyports Infrastructure) الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة جوبي للطيران الأميركية (Joby Aviation) المتخصصة في المركبات الجوية، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتميز بالنقل الجوي في المناطق الحضرية من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي.