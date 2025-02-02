توقعات الأرصاد للطقس غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية غربية تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 16:11 والمد الثاني عند الساعة 05:04، والجزر الأول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 22:25.

في بحر عمان، يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند الساعة 01:08، والجزر الأول عند الساعة 18:52، والجزر الثاني عند الساعة 08:04.