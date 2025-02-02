شراكة استراتيجية بين M42 والخدمات الطبية الملكية في البحرين

أعلنت شركة M42 عن شراكتها الاستراتيجية مع الخدمات الطبية الملكية في مملكة البحرين لتطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة.

تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية المتقدمة فضلاً عن تعزيز التبادل المعرفي بين الإمارات والبحرين بما يعكس خطوة مهمة نحو مستقبل صحي أكثر تطوراً في المنطقة.

ووقعت M42 رسمياً مذكرة تفاهم مع الخدمات الطبية الملكية تتضمن تقديم خدمات زراعة القلب والرئة للمرضى في البحرين وفقًا لأعلى المعايير العالمية. وتندرج هذه الخطوة ضمن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء "حياة" وتعكس مكانة أبوظبي المتقدمة في مجال زراعة الأعضاء مدعومةً ببنية تحتية متطورة وكوادر طبية ذات خبرات متميزة.

وُقعت المذكرة من قبل العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية وحسن جاسم النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42 ورئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.

يعد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي جزءاً من مجموعة M42 ورائدًا في مجال زراعة الأعضاء في الإمارات. فقد أجرى المركز أكثر من 774 عملية زراعة أعضاء منذ افتتاحه في 2017 منها 241 عملية في 2024 فقط.

كما حصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على اعتماد دائرة الصحة - أبوظبي كمركز للتميز في جراحة القلب للبالغين مما يجعله وجهة رئيسية للرعاية الصحية المتخصصة في المنطقة.

بموجب هذه الشراكة، سيتمكن المرضى في البحرين من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية في مجال زراعة الأعضاء التي يتمتع بها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مما يعزز خدمات الرعاية الصحية المتطورة في البحرين.

وأكد العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة أن الشراكة بين الخدمات الطبية الملكية ومجموعة M42 تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية المتقدمة.

وأضاف أن هذا التعاون سيساهم في تحسين الوصول إلى خدمات طبية متطورة والارتقاء بجودة مخرجات الرعاية الصحية.

من جانبه، أشار حسن جاسم النويس إلى أن M42 تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز معايير الرعاية الصحية في المنطقة وزيادة قدرة المرضى على الوصول إلى خدمات طبية متقدمة، مؤكداً أن هذه الشراكة هي جزء من رؤية الشركة لتسريع التغيير الإيجابي في القطاع الصحي على مستوى العالم.

وستركز جهود التعاون بين M42 والخدمات الطبية الملكية على تقديم برامج تدريبية متقدمة في التعليم الطبي وتبادل المعرفة وتطوير الزمالات الطبية للكوادر الصحية.

كما ستتضمن الشراكة تطوير تقنيات جديدة لتوفير خدمات رعاية صحية متخصصة بالإضافة إلى إجراء أبحاث مشتركة وتحسين سبل تقديم الخدمات الطبية.

تسعى الشراكة إلى تعزيز آفاق التعاون بين الإمارات والبحرين في مختلف المجالات الطبية المتقدمة بما يعود بالنفع على المرضى في كلا البلدين ويضع الأساس لمستقبل مشرق في قطاع الرعاية الصحية.