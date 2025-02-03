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علوم الدار

2.8 أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

2.8 أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
3 فبراير 2025 08:47

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 2.8 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 08:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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