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علوم الدار

7 جامعات جديدة تنضم إلى نظام التسجيل في مؤسسات التعليم العالي

7 جامعات جديدة تنضم إلى نظام التسجيل في مؤسسات التعليم العالي
3 فبراير 2025 09:53

دينا جوني (أبوظبي) 
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انضمام سبع جامعات جديدة إلى خدمة طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، ليصل العدد الإجمالي إلى 37 مؤسسة، بالإضافة إلى برامج البعثات الخارجية التي تقدمها الوزارة.
وبذلك تستمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توسيع آفاق التعليم الجامعي في الدولة لتمكين الطلبة من تحقيق طموحاتهم المستقبلية، ولعب دورهم على ساحة التنافس المهني والأكاديمي في العالم. والمؤسسات التي أضافتها الوزارة حديثاً إلى نظام التسجيل الموحّد «نابو» للتسجيل في الجامعات هي: جامعة الذيد، وكلية أبوظبي للإدارة، وأكاديمية أبوظبي البحرية، وجامعة المدينة في عجمان، وجامعة جميرا، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن أولويات التطوير في وزارة التعليم العالي، والتي تتضمن عدداً من المسارات والمشاريع التي أعلنت عنها الوزارة في نوفمبر الماضي، أبرزها إطلاق نسخة جديدة من المنح الدراسية لتحسين رحلة الطلبة أكاديمياً، وتكافؤ فرص الطلبة الخريجين المبتعثين في الجامعات الدولية، التصديق الاستباقي للشهادات الصادرة عن الجامعات المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي، إطلاق نسخة محدثة من برنامج «نابو» لابتعاث الطلبة الإماراتيين، إعداد خطة متكاملة لرفع القدرة الاستيعابية في التعليم العالي، وزيادة جاهزية طلبة التعليم العام. 

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القبول
ويُعنى نظام التسجيل الموحّد «نابو» بإجراءات قبول طلبة الثانوية العامة من المواطنين وأبناء المواطنات فقط في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بالنسبة لغير المواطنين من مقيمين، أو طلبة دوليين عليهم تقديم طلباتهم من خلال المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي، والنظر في شروط القبول في كل منها.

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