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علوم الدار

مجموعة تدوير.. تطلق أول برنامج لمجلـس سفراء الشباب خلال معرض ومؤتمر «إيكوويست» 2025

مجموعة تدوير.. تطلق أول برنامج لمجلـس سفراء الشباب خلال معرض ومؤتمر «إيكوويست» 2025
3 فبراير 2025 10:46

أعلنت مجموعة تدوير، إطلاق أول برنامج لمجلس سفراء الشباب، الذي تم تشكيله لتمكين وتعزيز دور أصحاب المواهب والكفاءات الشابة في المجموعة؛ وجاء الإعلان عن إطلاق مجلس الشباب خلال مشاركة مجموعة تدوير في الدورة الحادية عشرة من معرض ومؤتمر «إيكوويست» كشريك استراتيجي، وإحدى الجهات المشاركة في تنظيم الحدث الذي شهد حضور عدد من كبار الشخصيات.

 

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «نؤمن بأن مستقبل الابتكار المستدام يعتمد بشكل رئيسي على تمكين الشباب وتعزيز دورهم من أصحاب المواهب والكفاءات. ويعد إطلاقنا مجلس الشباب في المجموعة إنجازاً مهماً وأساسياً في تعزيز ثقافة القيادة والإبداع والتعاون بين الشباب الموهوبين في مجموعتنا. فمن خلال تزويد الجيل الجديد بفرص مهمة لقيادة المشاريع الكبيرة وتمثيل مجموعة تدوير في المحافل الدولية، فإننا نقوم باستثمار جيد في تمكين هؤلاء الشباب، ونعزز التزامنا برؤية دولة الإمارات في تحقيق مستقبل مستدام ومبتكر».

خطوة كبيرة ومهمة


ومن جهته، قال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير ورئيس مجلس الشباب: «نحن في مجموعة تدوير نولي أهمية كبرى لدعم الشباب من أصحاب المواهب والكفاءات، ونعزز قدراتهم الفكرية والتحليلية رواداً للجيل القادم. ومن خلال إطلاقنا أول مجلس للشباب في مجموعتنا نقوم بخطوة كبيرة ومهمة من خلال تمكين فريق عملنا من الشباب من استخلاص القيمة من النفايات. كما يمثل هذا الإنجاز دافعاً وحافزاً لسفرائنا الشباب لتمثيل مجموعة تدوير في المحافل والفعاليات العالمية، ونتطلع قدماً لنشهد النجاحات التي سيحققها أعضاء مجلس الشباب لدينا، وهم يقومون بدورهم ويساهمون في تحقيق مستقبل مستدام».

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منصة ديناميكية


وسيكون مجلس الشباب بمثابة منصة ديناميكية لموظفينا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة المشاريع المبتكرة والمشاركة في الفعاليات الرئيسية وتمثيل مجموعة تدوير على الصعيدين الوطني والدولي كسفراء للمجموعة. وقد تم اختيار الأعضاء العشرة في مجلس الشباب عبر عملية تقييم شاملة وتنافسية، وسيتم تكليفهم بمهام متعددة عالية المستوى لدعم مسيرة التحول التي تشهدها مجموعة تدوير. ومن خلال قيادتهم للعديد من المشاريع ومشاركتهم في إبرام الشراكات الرئيسة وحضور الفعاليات الدولية، سيساهم سفراء المجلس في تمهيد الطريق أمام الشباب ليقوموا بدورهم في دعم نهج الاستدامة، وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال استخلاص القيمة الكامنة في النفايات.
وتحرص مجموعة تدوير على تمكين موظفيها الشباب من أصحاب المواهب والكفاءات ليكونوا قادة المستقبل، وذلك من خلال تزويدهم بفرص للتدريب والتطوير بما في ذلك مجلس الشباب. وبالإضافة إلى ذلك، توفر مجموعة تدوير منصة للسفراء لتبادل الأفكار والمشاركة في مناقشات حيوية حول كيفية تشكيل مستقبل مستدام باعتبارهم الجيل الجديد من الخبراء.


دعم الاقتصاد الدائري


واستمرت فعاليات معرض ومؤتمر «إيكوويست» حتى 16 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. وشاركت مجموعة تدوير في هذا الحدث بجناحين؛ الأول داخل منطقة الطاقة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، والثاني داخل منطقة مؤتمر «إيكوويست» (الجناح رقم 1:2110؛ والجناح رقم 2:5435).

 

 

 

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