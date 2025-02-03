مواطنون: «عام المجتمع» مبادرة وطنية

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)



أكدت فعاليات مجتمعية، أن تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» مبادرة وطنية تعطي الحافز لجميع أفراد المجتمع والجهات العاملة في الدولة ليكون الجميع عناصر فعالة ومتميزة من خلال تقديم مزيد من العمل والاجتهاد، وتحقيق الإنجازات في ظل قيم مجتمعية متميزة تعكس التلاحم المجتمعي الذي تتميز به دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة.



أكد حمدان سيف محمد المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي، أن الإعلان مبادرة وطنية رائدة تعكس رؤية الدولة في تعزيز التلاحم المجتمعي، وتعزيز القيم المجتمعية بين مختلف أفراد المجتمع وجعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من حياة كل فرد في المجتمع. وأضاف: «إن نادي الظفرة حريص على تنفيذ المزيد من الفعاليات المجتمعية في ظل الدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحرص سموه على دعم كافة الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي يقدمها نادي الظفرة للمجتمع المحلي، كما أن مجلس الإدارة حريص على تنفيذ المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وذلك من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية المتنوعة والموجهة لكافة شرائح المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الرياضة».

وقال المنصوري: «إن المبادرة الوطنية تتماشي مع رؤية ورسالة نادي الظفرة الرياضي كأحد أهم الصروح الرياضية في المنطقة، وذلك من خلال دعم المشاركة المجتمعية في الرياضة، موضحاً أن نادي الظفرة نفذ العديد من الفعاليات خلال العام الماضي، كما أن لديه أجندة زاخرة بالعديد من البطولات والمسابقات والفعاليات المجتمعية التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري».

وأشار إلى أن المبادرة أعطت الحافز لجميع أفراد المجتمع ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع بشكل يحقق مزيداً من التلاحم المجتمعي، مما ينعكس أثره على المجتمع ويحقق له التميز والتقدم والرقي الدائم.





استشراف المستقبل





ويؤكد حمد خميس ذيبان المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة أن القيادة الرشيدة لديها نظرة ثاقبة في استشراف المستقبل والعمل الدؤوب لكل ما يهم المواطن والوطن مشيراً إلى أن عام المجتمع يعكس تلك النظرة مما يسهم تعزيز التلاحم والتماسك المجتمعي، بين مختلف أفراد المجتمع.

وأضاف: أن بناء مجتمع قوي ومتماسك سيكون الركيزة الأساسية لبناء وطن قوي ومزدهر، تتضافر فيه الجهود وتتجلى فيه قيم التعاون والتكاتف والانتماء لتحقيق الإنجازات والطموحات المستقبلية التي تنعكس آثارها الإيجابية بشكل كبير على جميع أفراد المجتمع على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم. وبين المنصوري أن المجتمع الإماراتي يتميز بطبيعة خاصة من خلال التماسك والترابط الأسري والعائلي بين مختلف أبنائه كما يتميز بتنوع الثقافات والجنسيات في الدولة مما يجعل التلاحم المجتمعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ودافعاً قوياً نحو تحقيق مزيد من الإنجازات والتقدم والرقي، خاصة وأن الالتزام بقيم التلاحم المجتمعي يضمن مجتمعاً حضارياً تغلب عليه الرفاهية والسعادة والاعتزاز بالانتماء للمجتمع.





التماسك المجتمعي وأوضح محمد بن عشير المزروعي رجل أعمال، أن المبادرة تعبر عن نهج دولة الإمارات في تعزيز التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع طموح ومبدع يسهم في دفع مسيرة التنمية والازدهار، نظراً لما يمثله التلاحم المجتمعي من أهمية في تحقيق التقدم والنمو والارتقاء. وأشار إلى أن مبادرة عام المجتمع تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي بشكل متكامل وتركز على إشراك جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المواطنون والمقيمون، في بناء مستقبل مشترك وتتبنى نهجاً شاملاً يجمع بين المبادرات الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص.



«عام المجتمع الرمضانية»





وأكد سالم سعيد سالم السبوسي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، أن إعلان «عام المجتمع» تحت شعار يداً بيد، يعد مبادرة وطنية رائدة تأتي تتويجاً لجهود الدولة في بناء مجتمع متماسك ومترابط. وأضاف السبوسي أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف نادي الظفرة للرماية الرامية إلى دعم المشاركة المجتمعية في الرياضة، وبناء مجتمع صحي ونشط، وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار ومختلف الجنسيات للمشاركة الفعالة والإيجابية، والتي تعكس مدى التلاحم المجتمعي الذي يتميز به المجتمع الإماراتي. وأضاف السبوسي، أن العام الجاري سيشهد تنظيم عدد من البطولات والمسابقات المختلفة في أهمها بطولة الشيخ حمدان بن زايد للرماية والتي ستنطلق خلال شهر أبريل القادم و مسابقات «عام المجتمع الرمضانية» والتي تشمل العديد من الرياضات المختلفة. ويعتبر نادي الظفرة للرماية أول نادي رماية من نوعه في منطقة الظفرة، وهو منشأة متطورة تكنولوجياً تدعم المعايير العالمية للجودة والابتكار، سواء للمبتدئين أو المحترفين، حيث يمكن للأعضاء والزوار الاستمتاع بتجربة ذات معايير عالية من التميز والسلامة والأمان في بيئة تصقل المهارات على جميع المستويات ولجميع الفئات العمرية.