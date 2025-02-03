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«سالم بن حم الثقافي» ينظم معرض «تراثي هويتي»

«سالم بن حم الثقافي» ينظم معرض «تراثي هويتي»
3 فبراير 2025 13:58

العين (الاتحاد)

نظم مركز سالم بن حم الثقافي، معرض «تراثي هويتي»، وذلك في إطار تجسيد رؤية «عام المجتمع 2025»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تعزيز قيم الانتماء المجتمعي والهوية الوطنية، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز. وشهد المعرض مشاركة هيئة أبوظبي للتراث ومجموعة من مدارس العين، ومنها النرجس للشراكات التعليمية، والرياحين للشراكات التعليمية، مدرسة الحصون للشراكات التعليمية، أكاديمية الفلاح - الجيمي، أكاديمية الفلاح - الخبيصي، أكاديمية الظفرة، وجزيرة أبوظبي العالمية، والمستقبل الدولية، والأوائل، وبراعم العين، ودار العلوم «فلج هزاع»، والمدرسة المتحدة «العامرة»، وابن خلدون العلمية، ودار العلوم «العين»، المدرسة المتحدة «بني ياس»، والتي حضر طلابها من مختلف الأعمار لتجربة العديد من الأنشطة التراثية والتعليمية التي تعكس تاريخ وثقافة الإمارات، كما تم تنظيم ورش عمل متنوعة، تشمل الحرف اليدوية، مثل صناعة السلال والخوص، وورش لتعليم الطبخ الإماراتي التقليدي، بالإضافة إلى العروض الفلكلورية التي أداها الطلاب بأنفسهم، مستعرضين الأغاني الإماراتية القديمة والرقصات الشعبية.

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري: «نهدف من خلال المعرض إلى تعزيز ارتباط الطلاب بهويتهم الوطنية والتراثية، وغرس قيم الانتماء والولاء للمجتمع الإماراتي، وهو ما يتماشى مع رؤية عام المجتمع 2025 التي تسعى لخلق مجتمع متماسك يعتز بتاريخه ويواجه تحديات المستقبل بكل وعي وافتخار».


من جانبهم، أشاد المشاركون في المعرض بما يتضمنه من أنشطة مبتكرة وعروض تفاعلية، مؤكدين دور هذه الفعاليات في تعميق الفهم لدى الطلاب بتاريخهم الثقافي والمجتمعي. وقد عبر العديد من أولياء الأمور عن فخرهم لرؤية أبنائهم يشاركون في هذا الحدث الذي يعزز التواصل بين الأجيال.

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