رئيس الدولة يزور محمد البواردي في منزله بأبوظبي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي محمد أحمد البواردي في منزله في أبوظبي.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع معالي البواردي، متمنياً له دوام الصحة والسعادة، مشيداً بدوره وإخلاصه في خدمة وطنه خلال مسيرته المهنية. فيما رحب البواردي وأفراد أسرته بسموه، معربين عن سعادتهم بالزيارة وتقديرهم لحرص سموه الدائم على تعزيز قيم التواصل الأصيلة في مجتمع الإمارات.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من المسؤولين.