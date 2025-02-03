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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
3 فبراير 2025 17:06

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:57 والمد الثاني عند الساعة 05:39، والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:33.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:31 والمد الثاني عند الساعة 01:42، والجزر الأول عند الساعة 08:04 والجزر الثاني عند الساعة 19:37.

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المصدر: وام
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