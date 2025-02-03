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علوم الدار

«الإمارات تبتكر».. أبوظبي محطة الانطلاق

«الإمارات تبتكر».. أبوظبي محطة الانطلاق
3 فبراير 2025 19:30

طيلة شهر فبراير الجاري، تتواصل مبادرة «الإمارات تبتكر 2025» في إمارات الدولة كافة، متضمنة مئات الأنشطة والفعاليات المبتكرة.
وتشارك أبوظبي في المبادرة التي تعقد هذا العام تحت شعار «قوة الابتكار 10 – أين تكمن قوتك؟»، ترسيخاً لأهمية هذا الحدث الوطني البارز، الذي يُعد أكبر منصة للاحتفاء بالابتكار وتشجيع إبداعات المبتكرين في مختلف المجالات.
ويعكس احتضان العاصمة لفعاليات المحطة الأولى من شهر الإمارات للابتكار، رؤية القيادة الرشيدة في تبني الابتكار نهجاً رئيسياً في تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ومن خلال المشاركة في هذا الحدث الوطني، تواصل الإمارة تسليط الضوء على جهودها الرائدة في دعم الابتكار واحتضان المواهب، وتبني أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة التي تستشرف المستقبل وتواكب توجهات العصر الرقمي، بما يعزز مكانتها وجهة رائدة للابتكار. 

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