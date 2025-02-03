"مرصد الختم" يشارك في اكتشاف كويكب مر قرب الأرض

‏رصد مرصد الختم الفلكي، مساء أمس الأحد، كويكبا صغيرا اكتشف في ذات اليوم وذلك ضمن مشاركته مع جهات عالمية لرصد ومتابعة الكويكبات التي قد تشكل خطورة على الأرض.

وفور اكتشافه، أعطي الكويكب الرمز "CCVZ8G2". وبعد توالي الأرصاد وإعلان اكتشافه رسميا من قبل الاتحاد الفلكي الدولي ونشر عناصره المدارية صباح اليوم، أعطي الكويكب الرمز "2025 CF".

اكتشف الكويكب من قبل أحد تلسكوبات شبكة "كتالينا" لمسح السماء وهو مشروع ممول من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ويدار من قبل جامعة أريزونا.

اكتشف الكويكب، أمس الأحد، في الساعة 11 صباحا بتوقيت الإمارات وأُبلغت التلسكوبات العالمية التي تشارك في رصد هذه الكويكبات بشكل عاجل وذلك لرصده وتحديد موقعه في السماء بشكل دقيق مما يساهم في تحديد مدى خطورته على الأرض.

لائحة المراصد التي شاركت في رصد الكويكب

شارك في الاكتشاف 18 مرصدا عالميا كان أحدها مرصد الختم الفلكي الواقع في صحراء أبوظبي.

‏وتبين، من خلال هذه الأرصاد، بأن قطر الكويكب يتراوح ما بين 2 إلى 15 مترا وقد مر بالقرب من الأرض، اليوم الاثنين، في الساعة السادسة صباحا بتوقيت الإمارات وذلك على بعد 130 ألف كيلومتر فقط من كوكب الأرض وهو ما يمثل ثلث المسافة بين الأرض والقمر، وهي مسافة قريبة جدا. لذلك، تولي المراصد الفلكية اهتماما خاصا بمثل هذه الأجرام السماوية. وفي حين أن هذا الكويكب لا يشكل خطورة على الأرض، إلا أنه يؤكد على ضرورة متابعة الأجرام التي تمر بجانب الأرض لما قد يشكله أحدها على كوكبنا.

أثناء رصد الكويكب من قبل مرصد الختم الفلكي، كان يلمع بشكل خافت من القدر 17 مما يجعل رؤيته ممكنة من خلال التلسكوبات الكبيرة فقط وكان يتحرك بسرعة عالية جدا بلغت 3 درجات في الساعة الواحدة وهي ستة أضعاف حركة القمر الظاهرية حول الأرض.