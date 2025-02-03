«قضاء أبوظبي» تعرض منتجات تراثية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات مهرجان قصر الحصن 2025، والمقام في منطقة الحصن، خلال الفترة من 25 يناير إلى 9 فبراير، حيث تعرض المنتجات التراثية والأعمال الحرفية والمشغولات الفنية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتأتي مشاركة دائرة القضاء في مهرجان قصر الحصن الثقافي والتراثي السنوي، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المشاركة الفعالة في الفعاليات الوطنية، ودعم التوجهات الرامية إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي والمحافظة على الموروث الوطني.

و يتضمن جناح الدائرة في المهرجان الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي على مدار 16 يوماً، عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأشغالهم اليدوية الفنية والإبداعية، والتي تبرز جهود الدائرة في إعادة تأهيلهم وتعليمهم حرفاً ومهناً تعود بالنفع عليهم، بما يساهم مستقبلاً في إعادة دمجهم في المجتمع، بعد قضاء فترة محكوميتهم ليعودوا أفراداً صالحين ومنتجين.