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«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات في طليعة الابتكار الأخضر

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات في طليعة الابتكار الأخضر
4 فبراير 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالدور الريادي لدولة الإمارات لتكون في طليعة الابتكار الأخضر، بما تدركه من تحديات بيئية للحد من التصحّر والتلوث البيئي وتداعيات تغيّر المناخ، بما ينسجم مع خطط الاستدامة وزيادة مساحات التشجير، وبما يضمن حقوق الأجيال في خيرات الوطن.
وقالت: احتفاءً بيوم البيئة الوطني الثامن والعشرين الذي يوافق 4 فبراير من كل عام: إن الإمارات أصدرت أكثر من 120 قراراً لتعزيز الاستدامة، خلال أعوام (2018 - 2023)، وأطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الرامية، لتحقيق المستهدفات الوطنية للبيئة، من أهمها، البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، والإطار الوطني للأمن البيولوجي (2023-2032)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر (2022-2030)، والخطة الوطنية للتغير المناخي (2017-2050).

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
الإمارات
الابتكار
مكافحة التصحر
التغير المناخي
تغير المناخ
يوم البيئة الوطني
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