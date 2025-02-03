تعاون بين «التنمية الأسرية» و«الإمارات لرعاية وبر الوالدين»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة التنمية الأسرية اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في مركز جبل حفيت المجتمعي التابع للمؤسسة في مدينة العين.

وقع الاتفاقية مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وأحمد سالم سودين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الجهتين.

وقالت الرميثي: «إن مؤسسة التنمية الأسرية تحرص بشكل كبير على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهدافها الداعمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم والراحة لهم؛ بهدف تحسين نوعية حياتهم، وتعزيز تفاعلهم الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية التي تدعم مكانتهم في المجتمع».

وأشارت الرميثي إلى أهمية الاتفاقية في تنفيذ الفعاليات والأنشطة والخدمات لكبار المواطنين، والتعاون في مجال إعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية المنفذة من الطرفين، وتبادل البيانات الإحصائية ونتائج الدراسات، ما يذلل التحديات التي قد تعترض تقديم الخدمات، وتعزيز الشراكة، الأمر الذي يحقق أهدافنا المستقبلية بالتعاون البنَّاء والشراكة الرامية لبناء علاقة طويلة الأمد تدفعنا نحو تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتحقيق أهدافنا في هذا الاتجاه السامي الذي نسعى لتحقيقه خدمةً للأسرة والمجتمع والوطن.

وأشاد أحمد سالم سودين بدور مؤسسة التنمية الأسرية في تقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة للأسرة وكبار المواطنين، وتوفير الرعاية الكاملة والشاملة، وجميع ما يتعلق بشؤون الأسرة وكبار المواطنين.