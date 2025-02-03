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أبوظبي تستضيف مؤتمر «دعم الحياة خارج الجسم»

أبوظبي تستضيف مؤتمر «دعم الحياة خارج الجسم»
4 فبراير 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف العاصمة أبوظبي، في الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري، المؤتمر السنوي الحادي عشر، لجمعية دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا (SWAAC ELSO)، بحضور نحو 1000 من الخبراء والأطباء والمحاضرين العالميين في مجال دعم الحياة خارج الجسم. 
ويُسلط المؤتمر، الضوء على أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية، وأساليب العلاج واستراتيجيات إدارة المرضى، واستكشاف النهج متعدد التخصّصات لعلاج دعم الحياة خارج الجسم.
ويتحدث في المؤتمر، نحو 130 خبيراً ومختصاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم، ليقدموا خلاصة تجاربهم حول تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم، وإمداد الجسم بالأكسجين وتنقيته من ثاني أكسيد الكربون عبر جهاز الإيكمو ودور المنظمة العالمية، لدعم الحياة خارج الجسم ELSO في إنقاذ الأرواح. ويحظى المؤتمر، الذي يُعقد بفندق كونراد في أبوظبي، بدعم دائرة الصحة في أبوظبي، ورعاية دائرة الثقافة والسياحة، وكليفلاند كلينك.
وأكد الدكتور سلمان عبد العزيز، رئيس المؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا، استشاري الطب الباطني والعناية الحرجة، أن دولة الإمارات تضع صحة المواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها، وتركز على تعزيز بنيتها التحتية الصحية، لتكون في مصاف الدول المتقدمة، مضيفاً أن أبوظبي باتت وجهة عالمية للرعاية الصحية، بفضل المستشفيات المتطورة والخبرات الطبية المتاحة التي تضمها.

الإمارات
الرعاية الصحية
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