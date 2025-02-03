الثلاثاء 4 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة بن محمد: «الأخوة الإنسانية» هدية الإمارات للعالم

خليفة بن محمد: «الأخوة الإنسانية» هدية الإمارات للعالم
4 فبراير 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
أبوظبي تستضيف قمة «عالم الذكاء الاصطناعي» 2026

قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن وثيقة «الأخوة الإنسانية» الموقعة بأبوظبي عام 2019 والهادفة لترسيخ السلام والتعايش المشترك عالمياً، تعد هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة لكافة الأمم.
وأضاف، احتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي يوافق 4 فبراير من كل عام، أن اعتماد الأمم المتحدة لهذا اليوم، يعتبر تتويجاً لما تضمنته الوثيقة التاريخية من مبادئ إنسانية سامية، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأكد أن الإمارات رسخت الأخوة الإنسانية بأبهى صورة، عبر إطلاق جائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية، ومبادرة إرث زايد الإنساني، وتشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وإنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وغيرها من المبادرات الوطنية والعالمية التي تعزز مسيرة العطاء الممتد للأخوة الإنسانية.

خليفة بن محمد
الإمارات
خليفة بن محمد بن خالد
الأخوة الإنسانية
وثيقة الأخوة الإنسانية
اليوم العالمي للأخوة الإنسانية
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
الرياضة
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
اليوم 21:51
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
الأخبار العالمية
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
اليوم 21:41
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
اليوم 21:27
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
علوم الدار
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©