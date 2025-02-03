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علوم الدار

جامعة الإمارات تُطلق «الإمارات تبتكر 2025»

زكي نسيبة يلقي كلمته (من المصدر)
4 فبراير 2025 01:02

العين (الاتحاد) 

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أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، فعاليات «الإمارات تبتكر 2025»، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والقيادة العليا للجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والطلبة المهتمين بمجال الابتكار.
ويأتي هذا الحدث كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أبرز رواد الابتكار عالمياً.
وأكد معالي زكي نسيبة أن «الإمارات تبتكر» يُمثل فرصة مميزة لتطوير نمط تفكير يفتح آفاقاً جديدة للإبداع، ويشجع على التجربة المدروسة، ويقدّم حلولاً مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
وأضاف أن هذا الحدث يُبرز التزام جامعة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الأهداف الطموحة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن شهر الابتكار يُعد دعوة مفتوحة لكل فرد في مجتمع الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، للمساهمة في هذه الجهود من خلال التعلم المستمر، والتفكير الإبداعي، وطرح الحلول المبتكرة وتقييمها بالتجارب العملية، والمشاركة البحثية.   

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