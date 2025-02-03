مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يحتفي بشهر الابتكار 2025

أبوظبي (وام)

يحتفي مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بشهر الابتكار 2025 عبر تقديم منصة متكاملة تمكن الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين وطلبة التخصصات العلمية من تحقيق تطلعاتهم، مجسداً مبادئ عام المجتمع.

ويواصل المجلس التزامه بتمكين الطلاب ورعاية المواهب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على إعداد الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين من خلال إلهام الفضول العلمي، وصقل المهارات الأساسية لديهم لدفع عجلة الاكتشافات المستقبلية في العلوم والتكنولوجيا، معززاً مكانة أبوظبي ودولة الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للبحث والتطوير.

وعلى مدار شهر فبراير، سيطلق المجلس فعاليات تفاعلية للشباب والمجتمع في التخصصات العلمية «STEM»، مسلطاً الضوء على المواهب البحثية الصاعدة في دولة الإمارات.

وسيركز المجلس على إشراك العقول الشابة وعامة الجمهور من خلال تجارب عملية تجعل العلوم والتكنولوجيا أقرب إلى الواقع. وفي 11 فبراير، تزامناً مع اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، سيسلط المجلس الضوء على الخريجات المتميزات من برنامج «NexTech» التابع للمجلس، والذي أتاح الفرصة لـ100 طالب وطالبة إماراتيين في التخصصات العلمية لمتابعة دراساتهم العليا في 25 جامعة عالمية مرموقة، بما في ذلك كامبريدج وييل ومانشستر وكالتيك، كما يتيح البرنامج للطلاب العمل على مشاريع بحثية رائدة واكتساب خبرات عالمية لدفع عجلة الابتكار المستقبلي.



ساحات تفاعلية

لأول مرة، سيحول المجلس المراكز التجارية في أبوظبي وضواحيها إلى ساحات تفاعلية للذكاء الاصطناعي والروبوتات، وذلك في الفترة من 10 إلى 16 فبراير في كل من ياس مول بأبوظبي والعين مول والظنة مول في الظفرة، حيث سيتاح للأطفال والعائلات فرصة بناء الروبوتات وتدريبها واستكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على تكنولوجيا الكم بطريقة تعليمية ممتعة.

وستشمل هذه الفعاليات نظام تعلم تفاعلي، حيث يكسب المشاركون شارات رقمية للابتكار عند إكمال التحديات، كما سيلتقي الجمهور بباحثين مبتكرين من معهد الابتكار التكنولوجي، في حين ستُعرض أسماء الفائزين الشباب على لوحة «مواهب المستقبل»، مما يحفز الآخرين على السير على خطاهم. وفي 18 فبراير، من خلال ملتقى الابتكار من معهد الابتكار التكنولوجي، سيعقد المجلس، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة خاصة لاستعراض منصتي خريطة الإمارات للأبحاث ومركز الأبحاث (ResearchHUB)، واللتين تعيدان تشكيل آلية التعاون والابتكار في مجال البحث والتطوير.