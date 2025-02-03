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علوم الدار

«الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية» تبحث التعاون مع البرلمان الليتواني

خلال الاجتماع (وام)
4 فبراير 2025 01:02

أبوظبي (وام)

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بحثت لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، برئاسة سارة محمد فلكناز، رئيسة اللجنة، ولجنة الصداقة في برلمان جمهورية ليتوانيا برئاسة موديستا بتروسكايتي، رئيسة اللجنة، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، بحضور ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس.
وأكدت سارة فلكناز، خلال الاجتماع، قوة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بما يواكب تطور العلاقات بين البلدين عبر التواصل المستمر بين لجنتي الصداقة البرلمانية، لتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، والتنسيق والتشاور عبر الدبلوماسية البرلمانية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية.
ومن جانبها، أكدت موديستا بتروسكايتي عمق علاقات التعاون بين جمهورية ليتوانيا ودولة الإمارات، وأهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات والخبرات، بما يساهم في دعم توجهات حكومتي البلدين الصديقين.

ليتوانيا
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
سارة فلكناز
التعاون البرلماني
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