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علوم الدار

«هيلث بوينت» يجري 19 جراحة مجانية لمصابين بحالات الشفة الأرنبية

«هيلث بوينت» يجري 19 جراحة مجانية لمصابين بحالات الشفة الأرنبية
4 فبراير 2025 01:02

أبوظبي (وام)

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يستعد مستشفى «هيلث بوينت»، جزء من مجموعة «M42» الطبية العالمية، لإجراء 19 عملية جراحة مجانية لمرضى تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و43 عاماً مصابين بحالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق، سعياً لتغيير حياتهم نحو الأفضل.
جاء ذلك ضمن البرنامج الجراحي السابع الذي نظمه المستشفى بالتعاون مع مؤسسة «عملية الابتسامة» الخيرية الإماراتية، وذلك تماشياً مع التزامه بتحسين صحة وحياة أفراد المجتمع وإعادة البسمة إلى وجوه المصابين بهذه الحالات الصحية.
وتحدث حالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق نتيجة انفصال في الشفة العليا والفم أثناء نمو الجنين في الرحم، ما يسبب للطفل صعوبة تناول الطعام والكلام والسمع، وفي بعض الحالات، قد تقود لمشاكل في الأسنان، فيما يولد نحو طفل واحد من بين نحو 700 طفل مع هذه الإصابات حول العالم، وفقاً لبيانات مؤسسة «عملية الابتسامة».
ولعب مستشفى «هيلث بوينت» دوراً رئيسياً كشريك موثوق لمؤسسة «عملية الابتسامة» منذ عام 2020، بما مكن أكثر من 95 مريضا مصابا بحالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق من تلقي العلاج ضمن مرافق متطورة.
وقال عمر النقبي، الرئيس التنفيذي لمستشفى «هيلث بوينت»، إن الشراكة الراسخة بين المستشفى ومؤسسة «عملية الابتسامة» الإماراتية تؤكد التزامنا بالارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية في المنطقة.

هيلث بوينت
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