شيخة بنت سيف تعتمد نتائج جائزة حصة بنت محمد للقرآن الكريم

أبوظبي (وام)

اعتمدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، أسماء الفائزات للدورة العاشرة في جائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم العربية التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وبلغ عدد الفائزات 30 فائزة من فئة طالبات المدارس ومراكز تحفيظ القرآن، و18 طالبة من فئة صاحبات الهمم و5 من فئة نزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وباركت لأولياء أمور الفائزات وأسرهن وكل من ساهم في إنجازهن القرآني الإيماني من مدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز أصحاب الهمم والمؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأعربت عن تقديرها للأداء المتميز للمتسابقات من فئة المدارس ومراكز تحفيظ القرآن وفئة صاحبات الهمم وفئة نزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية في هذه الدورة.

وقالت: إن الجائزة تهدف إلى خدمة كتاب الله، والعناية به من خلال تشجيع الناشئة على حفظه وإتقانه، وتشجيعهن على الإقبال عليه والنهل من علومه، والعناية بفئة صاحبات الهمم وفئة نزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية، من خلال إتاحة الفرصة لهن للمشاركة.