رزان المبارك: الاهتمام العالمي بالطبيعة يكتسب زخماً غير مسبوق

أبوظبي (وام)

ترأست رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الاجتماع الثاني عشر بعد المائة، لمجلس الاتحاد في أنتيغوا - غواتيمالا. ومثَّل الاجتماع لحظة فاصلة للاتحاد، حيث قام المندوبون بتقييم الإنجازات، التي تحققت في عام 2024 ورسم ملامح الطريق لعام 2025 وما يليه.

وتمحورت المناقشات حول الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، التي تمتد لعشرين عاماً، وسيتم التصويت عليها رسمياً في المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025 في أبوظبي.

واستعرضت وثيقة الاستراتيجية التي تحمل عنوان «الاتحاد من أجل الطبيعة نحو 2045» الأهداف طويلة الأجل للاتحاد، إلى جانب استراتيجية مالية لضمان تنفيذ أولوياتها. وخضعت هذه الرؤية بالفعل لمراجعة صارمة من خلال المشاورات عبر «الإنترنت» والمنتديات الإقليمية للحفاظ على الطبيعة التي عُقدت العام الماضي.

وقالت رزان المبارك: «تمثل الاستراتيجية خطوة بارزة في مسيرة الاتحاد الدولي، لحفظ الطبيعة، وأحرص كل الحرص على إنجاز هذه الإستراتيجية الممتدة لعشرين عاماً وإتمامها كما هو مخطط لها».

وأضافت أن الاهتمام العالمي بالطبيعة يكتسب زخماً غير مسبوق، نظراً لأهميتها الحيوية في الحفاظ على صحة الكوكب، ومواجهة تحديات تغير المناخ، كما ترتكز الإستراتيجية على المدخلات القيّمة، التي قدمها أعضاؤنا، حيث كان لتفانيهم وخبرتهم دور فعّال في تشكيلها.

وقامت رزان المبارك وأعضاء من مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بزيارة الكونغرس الوطني لجمهورية غواتيمالا في مدينة غواتيمالا. وقد تم خلال الزيارة عرض الأجندة التشريعية البيئية للبلاد، وانتهت بتصويت المشرعين على إنشاء منطقة محمية بحرية، تمتّد على 7.000 هكتار؛ بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية الأكثر تنوعاً في غواتيمالا، كما ألقت كلمة في هذه المناسبة.

كما حضر وفد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في القصر الوطني في غواتيمالا حفلاً حضره كذلك رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو ووزيرة البيئة والموارد الطبيعية باتريشيا أورانتيس. وتكريماً لرزان المبارك وتقديراً لجهودها الريادية في مجال حماية الطبيعة، ترأس عمدة المدينة ريكاردو كينيونيز مراسم خاصة قدّم خلالها وسام مدينة أنتيغوا لسعادتها.