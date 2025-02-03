«دبي الخيرية» تبدأ حملتها الرمضانية

دبي (الاتحاد)

أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها الرمضانية للعام (1446هـ - 2025م)، تحت شعار «يدوم الخير»، التي ستنفذ مشروعاتها في (21) دولة. ومن المتوقع أن يستفيد من الحملة أكثر من مليوني شخص داخل الإمارات وخارجها، وذلك اعتماداً على التبرعات المتوقعة من سفراء الخير وشركائها الاستراتيجيين ودعمهم المنتظر للحملة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته «دبي الخيرية» في فرعها بـ «أفينيو مول - ند الشبا» بدبي، بحضور حمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من مديري الإدارات والوحدات التنظيمية في الجمعية، وممثلي وسائل الإعلام.

وقال أحمد السويدي: «إن جمعية دبي الخيرية تولي الحملة الرمضانية (يدوم الخير) اهتماماً بالغاً، إذ تُعدّ بمثابة الحملة الأهم والأكبر على مدار العام، من أجل إسعاد أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل الدولة وخارجها؛ ترجمةً لرسالة الجمعية ونهجِها في العمل الخيري والإنساني، ومساهمةً في مسيرة النمو السنوي للأعمال الإنسانية التي دعا إليها صاحبُ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في البند التاسع من وثيقة الخمسين».

وأوضح أن الحملة الرمضانية تشتمل على خمسة مشروعات موسمية رئيسة هي: إفطار صائم، والمير الرمضاني، وفرحة يتيم، وزكاة الفطر، إضافة إلى زكاة المال.