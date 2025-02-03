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علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع فريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب بالقاهرة

الإمارات تشارك في اجتماع فريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب بالقاهرة
4 فبراير 2025 01:02

القاهرة (وام)

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شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ36 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب الذي عُقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة إلى جانب ورشة عمل حول «مكافحة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية عبر استخدام التقنيات الحديثة والألعاب الإلكترونية».
وأكدت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية والمسؤول عن الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب أن الاجتماع ناقش متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عُقد في تونس، وتعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلى تجارب الدول العربية وآرائها حول الإجراءات المتخذة لمنع استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الإرهابية، بما يعكس الجهود العربية المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة.

مكافحة الإرهاب
الإمارات
القاهرة
فريق الخبراء العرب
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