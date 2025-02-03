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علوم الدار

رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود الإمارات لتعزيز دعائم الأخوة الإنسانية عالمياً

محمد اليماحي
4 فبراير 2025 01:02

القاهرة (وام)

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أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعماً وتعزيزاً لقيم الأخوة الإنسانية، ونشر وترسيخ ثقافة التسامح، ونبذ العنف والكراهية.
وقال اليماحي بمناسبة «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية»، الذي يوافق 4 فبراير من كل عام، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً رائعاً في دعم العمل الإنساني، ومدت يد العون لغير القادرين، وهو نهج بات استراتيجية متجذرة في دولة الإمارات. وأضاف أن مبادرات الدولة لنشر السلام والتسامح على المستوى العالمي محل إعزاز وتقدير وفخر لنا جميعاً.
وأشار اليماحي إلى أن الإمارات بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت في صدارة الدول على مستوى العالم في مجالات العمل الإنساني، ونشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية.

رئيس البرلمان العربي
البرلمان العربي
الإمارات
الأخوة الإنسانية
وثيقة الأخوة الإنسانية
محمد اليماحي
اليوم العالمي للأخوة الإنسانية
اليوم الدولي للأخوة الإنسانية
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