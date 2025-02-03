سلطان القاسمي يفتتح مهرجان الشارقة للشعر النبطي

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم، فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، الذي تنظمه دائرة الثقافة ويستمر حتى 10 فبراير الجاري بقصر الثقافة بمشاركة 60 شاعراً وشاعرة من مختلف الدول العربية.

وشاهد سموه والحضور، في بداية حفل الافتتاح، عرضاً مرئياً تناول مسيرة الشاعِرَينْ المكرّمينْ في هذه الدورة وهما الشاعر زعل بن عبيد بن سرحان الغفلي والشاعر عوض بن راشد بالسبع الكتبي وأبرز محطاتهما الأدبية وإسهاماتهما في الشأن الثقافي العام على مستوى كتابة الشعر النبطي وما يميّز قصائدهما التي تعتبر من عيون الشعر النبطي في دولة الإمارات.

وتغنى الشاعران خلال العرض بأبياتٍ شعرية قدما من خلالها شكرهما وامتنانهما إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على تكريمهما في إطار اهتمام سموه بالشعراء القدامى.

يعتبر الشاعر زعل بن سرحان الغفلي أحد شعراء إمارة الشارقة البارزين وكان له حضوره الملموس بين الشعراء، وعاصر كبار الشعراء في الإمارات، وشارك في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ويعتمد في صياغته اللغوية وبنية النص الفنية على المفردات المحلية الأصيلة وكتب الشعر الاجتماعي والغزل والمدح.

يُعد الشاعر عوض بن راشد بالسبع الكتبي من الشعراء أصحاب التجربة الشعرية الثرية الذين أسهموا في حفظ الموروث الشعري والتوثيق لمراحل مهمة في التاريخ الإماراتي وتغنى بقصائده عدد من الفنانين وارتبط بصداقات جمعته مع كبار شعراء الدولة، وشارك في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وقدّم الشاعر بطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي قصيدةً بعنوان «شارقة سلطان» بمناسبة افتتاح المهرجان، تناول فيها جهود ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة للثقافة بشكل عام وللشعر بمختلف أنواعه على وجه الخصوص حتى أصبحت الشارقة منارةً للثقافة قائلاً فيها:

يا (شارقة سلطان) من هو يساويك؟

وْيا عاصمة للشعر والفخر عنوان

اسمك نفاخر به وبالحيل نغليك

تاجِ على كلّ العواصم والأوطان

الله حباك بْحبّ من حبّ واليك

والله يزيدك من كرم طيب (سلطان)

لبّسْك من عقد الثقافة ويهديك

وأجمل بيوت الشعر تنساب قيفان.

وفي أولى أمسيات المهرجان، أنشد الشاعر سلطان بن خليف الطنيجي قصيدةً بعنوان «الونّة» تناول فيها أهمية هذا اللون التقليدي من فنون الإبداع الشعري ذي الألحان العذبة في التراث الثقافي لدولة الإمارات، والذي يبثّ عبره الشاعر حزنه وما يعتري نفسه من آلام، قائلاً:

الونّة المطلوبة وَاهّلها لي غدَو

فنٍّ تقضّى دوبه على عِدّها وردَوا

أهل الشّعر يرّوا به مرّوا به وأبعدو

وحنّا غزلنا هدوبه شروا غزل السّدُو

انوِنّ به ونسموا به في ليلٍّ به هدَو

نطرب على أسلوبه ونذكّر به بدو

و(الشّيخ) له مايوبه دعوات اللّي اسجدو

صان الشّعر وقروبه ويعلّم لي بِدَو.

كما ألقى الشاعر عبد العزيز بن سدحان من المملكة العربية السعودية قصيدةً بعنوان «الشارقة» عبّر فيها عن الأثر الكبير للشارقة في الثقافة العربية، ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة لازدهار حركة الشعر في مختلف الدول العربية، قائلاً فيها:

يا عرّاب الثّقافه طافت بلادك على البلدان

هنا للعلم فيها والنّشاطات الثقافيّه

حراكٍّ تستنير به العقول ويشحذ الأذهان

يحررّها من آثار الجهَل وِمن الظّلاميّه

بنيت أعلى الصّروح اللّي تحَتها كُرّم الإنسان

وحطّيت لمجالات العلوم الفذّه آليّه

رسمت لغايتك خطّه ونفّذت الخطط باتقان

وحقّقت الطّموحات الكبار بكلّ نديّه.

وقد كرم صاحب السمو حاكم الشارقة الشاعِريْن زعل بن عبيد بن سرحان الغفلي وعوض بن راشد بالسبع الكتبي على ما قدماه من عطاءٍ مستمر أثرى الشعر النبطي في الدولة.

ويواصل المهرجان فعالياته وأمسياته في الأيام المقبلة حيث تقام 9 أمسيات شعرية، منها جلسة شعرية مخصصة لشاعرات من الوطن العربي، وندوة تناقش المسيرة الأدبية للشاعرين المكرّمَيْن في دورة هذا العام من المهرجان.

وسينتقل المهرجان يومي 9 و10 فبراير إلى مدينتي الذيد وكلباء في توزيعٍ متميز لفعالياته موفرا فرصةً كبيرة للمشاركين من مختلف الدول العربية للتعرف على التراث الثقافي في مدن إمارة الشارقة.

حضر افتتاح المهرجان كل من: الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والدكتور منصور بن محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور علي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وجمع من المسؤولين والشعراء من ضيوف المهرجان.