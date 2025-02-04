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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات

"الوطني للأرصاد"
4 فبراير 2025 08:32

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الثلاثاء.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 3.6 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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