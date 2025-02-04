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علوم الدار

حمدان بن محمد: "ثيرم دبي" أيقونة جديدة تضاف إلى أفق دبي المتألق

حمدان بن محمد
4 فبراير 2025 09:28

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق "ثيرم دبي".. المشروع يمثل منتجعاً هو الأطول من نوعه عالمياً، وسيضم حديقةً تفاعليةً إضافةً إلى أكبر حديقة نباتية داخلية في العالم وبتكلفة 2 مليار درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون زائر سنوياً.
وأكد سموه أن "ثيرم دبي" يُمثل أيقونة جديدة تُضاف إلى أفق دبي المتألق وسيقام في حديقة زعبيل، والافتتاح في 2028.

وقال سموه عبر منصة إكس:"في مايو 2024، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقنا استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، بهدف واضح: إطلاق مبادرات وتنفيذ مشاريع نوعية تجعل من دبي أفضل مكان للعيش في العالم. وضمن هذه الاستراتيجية، نُعلن عن إطلاق “ثيرم دبي”، المشروع يمثل منتجعاً هو الأطول من نوعه عالمياً، وسيضم حديقةً تفاعليةً إضافةً إلى أكبر حديقة نباتية داخلية في العالم وبتكلفة 2 مليار درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون زائر سنوياً. "ثيرم دبي" يُمثل أيقونة جديدة تُضاف إلى أفق دبي المتألق وسيقام في حديقة زعبيل، والافتتاح في 2028".
وأضاف سموه:"مستمرون في الارتقاء بجودة حياة كل مواطن ومقيم وزائر في دبي، مع التزامٍ واضح بدعم منظومة التنوع البيولوجي الحضري وتعزيز الاستدامة البيئية في مدينتنا".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
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