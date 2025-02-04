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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سريلانكا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
4 فبراير 2025 13:38

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي هاريني أماراسوريا رئيسة وزراء جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
سريلانكا
محمد بن زايد
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