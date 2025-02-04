محمد بن راشد: الإمارات يد تبني ويد تحمي.. حفظ الله الوطن وأدام عزه ومجده

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أثناء تخريج عدد من المرشحين الضباط من كلية زايد الثاني العسكرية، اليوم، إن الإمارات يد تبني ويد تحمي.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء تخريج عدد من المرشحين الضباط من كلية زايد الثاني العسكرية اليوم.. الإمارات … يد تبني.. ويد تحمي.. حفظ الله الوطن.. وأدام عزه ومجده..».









أثناء تخريج عدد من المرشحين الضباط من كلية زايد الثاني العسكرية اليوم ..



الإمارات … يد تبني .. ويد تحمي ..



حفظ الله الوطن .. وأدام عزه ومجده .. pic.twitter.com/Ut4vLP25zu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 4, 2025