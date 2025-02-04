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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إنيسمور»

سعود بن صقر يستقبل الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إنيسمور»
4 فبراير 2025 17:42

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إنسيمور»، التي تدير العديد من العلامات الفندقية مثل «ريكسوس»، و«موندريان»، و«سو»، وذلك بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

 

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اطلع سموه خلال اللقاء على خطط الشركة التنموية، وعملياتها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. من جهته، أكد جوراف بوشان، أن رأس الخيمة في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، تعد إحدى الوجهات السياحية الأسرع نمواً في المنطقة، لا سيما في قطاع الضيافة الفندقية، وتمثل جزءاً مهماً من خطط الشركة وتطلعاتها للنمو.

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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