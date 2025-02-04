انطلاق قمة "عالم الذكاء الاصطناعي" في أبوظبي

انطلقت اليوم "قمة عالم الذكاء الاصطناعي" بنسختها الأولى في جزيرة السعديات بأبوظبي.

وشهدت القمة الإعلان عن استضافة أبوظبي "قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي" كحدث سنوي اعتباراً من العام 2026 .

وتُعقد الفعالية بنسختها الثانية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" من خلال شراكة استراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.



وتتضمن فعالية "عالم الذكاء الاصطناعي" بنسختها الراهنة كلا من القمة التي عقدت في أبوظبي اليوم والمعرض الذي يقام في إكسبو دبي على مدار يومي 5 و6 فبراير الجاري.



وتعد القمة أكبر تجمع لمختصي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والفعالية الوحيدة متعددة القطاعات والمخصصة بالكامل للذكاء الاصطناعي، والمنبثقة عن جيتكس جلوبال - أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.



وتقام قمة عالم الذكاء الاصطناعي بتنظيم من شركة كون إنترناشيونال - الذراع الدولية للفعاليات التابعة لمركز دبي التجاري العالمي والجهة المنظمة لمعرض جيتكس جلوبال.



وقال معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة في كلمته الافتتاحية خلال القمة اليوم : "يرتكز التزامنا بالابتكار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والبحث والتطوير على منظومة ديناميكية تمكّن المواهب وتدفع عجلة التقدم الاستراتيجي".

وعبر عن فخره بدعم فعالية عالم الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وهو تجمع سنوي يجمع أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي والمبتكرين في العاصمة، لتحدي المألوف واستكشاف آفاق جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بشكل آمن، مما يعزز دور دولة الإمارات محركا رئيسيا لاقتصادات المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي.



من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن إقامة فعاليات عالم الذكاء الاصطناعي في أبوظبي تمثل شهادة على التزام مجموعة أدنيك بترسيخ مكانة العاصمة مركزا عالميا للابتكار التقني والذكاء الاصطناعي، ويتماشى هذا الحدث مع رؤيتنا لتعزيز التطورات المتطورة، واستقطاب الخبرات العالمية ودعم الحوار الهادف حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.



وأضاف أنه من خلال استضافة عالم الذكاء الاصطناعي، ندعم إنشاء منصة تمكّن الصناعات والحكومات والمبتكرين من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التحولية، وتعزيز ريادة أبوظبي ودورها البارز في رسم ملامح مستقبل التقنية والاقتصادات الرقمية.



من جانبها قالت تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة كون إنترناشيونال ونائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي إن فعاليات عالم الذكاء الاصطناعي في أبوظبي ودولة الإمارات تمثل نقطة التقاء محورية لأحدث التطورات في التفكير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.



وأوضحت أن هذا الحدث السنوي يدفع الأطراف المعنية إلى إعادة التفكير والتقييم وإعادة التوجيه لمواكبة التحديات الجديدة والتغيرات الجذرية، بروح تنافسية وتعاونية في آنٍ واحد.



يشارك في فعالية "عالم الذكاء الاصطناعي" التي تستمر حتى 6 فبرايرالجاري، أكثر من 200 متحدث و500 مسؤول تنفيذي في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب 150 من أبرز المستثمرين الدوليين ممن يديرون أصولًا بقيمة 70 مليار دولار.