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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
4 فبراير 2025 18:15

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً  ويحدث المد الأول عند الساعة 06:20 ، والجزر الأول عند الساعة 12:11.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند الساعة 02:21، والجزر الأول عند الساعة 09:06 والجزر الثاني عند الساعة 20:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 25 12 85 40
دبي 23 14 80 40
الشارقة 24 14 85 40
عجمان 24 14 85 35
ام القيوين 23 14 80 35
رأس الخيمة 23 14 80 30
الفجيرة 23 16 75 35
العـين 25 13 70 25
ليوا 25 13 85 25
الرويس 24 12 80 30
السلع 25 10 70 40
دلـمـا 23 15 75 35
طنب الكبرى / الصغرى 23 15 80 35
أبو موسى 23 15 75 30

 

المصدر: وام
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