جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي الـ13 لطلبة طب الأسنان

افتتح الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، فعاليات المؤتمر الدولي الـ 13 لطلبة طب الأسنان، الذي تنظمه جمعية طلبة طب الأسنان بالجامعة تحت شعار "تغيير الابتسامات، تغيير للحياة" بحضور متحدثين وطلبة، وأطباء أسنان من 30 دولة.





تضمن برنامج المؤتمر 6 محاضرات علمية، و15 ورشة عمل، و15 ورقة بحثية إلى جانب فعاليات تنافسية من ضمنها مناظرات حوارية بين الجامعات المشاركة إضافة إلى مسابقة الملصقات العلمية وجلسات البحوث الشفهية.





وشهد المؤتمر محاضرات علمية مميزة من قبل خبراء دوليين في مجال طب الأسنان، تناولت موضوعات متقدمة في علاج الأسنان، زراعة الأسنان، والابتكارات الرقمية في مجال تقويم الأسنان، بالإضافة إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين ممارسات طب الأسنان.





واختتم المؤتمر فعالياته بحفل تكريم للمتحدثين والرعاة، وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات العلمية المختلفة.