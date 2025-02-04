هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سعادة خلفان سلطان حضيرم الكتبي، في استراحته في منطقة بدع بنت سعود في مدينة العين.

ورحّب الكتبي وأفراد أسرته بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن سعادتهم وفخرهم بهذه الزيارة الكريمة التي تؤكد حرص القيادة الحكيمة على تعزيز أواصر التواصل مع أبناء الوطن، ومتابعة أحوالهم والاطلاع الدائم على شؤونهم.

وتبادل سموّه مع الحضور الأحاديث الودية التي تجسد التلاحم بين القيادة الرشيدة والمواطنين، وتؤكد عمق الروابط الاجتماعية بين أبناء الوطن والتي تُشكل أساساً لمواصلة مسيرة النماء والتقدم والازدهار.

وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الأهمية التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لترسيخ قيم الترابط المجتمعي، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن المجتمع الإماراتي بيت واحد، تجمعه قيم المحبة والوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.