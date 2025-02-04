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علوم الدار

"ربدان" تطلق برنامج "دبلوم فاب أكاديمي"

"ربدان" تطلق برنامج "دبلوم فاب أكاديمي"
4 فبراير 2025 23:02

أطلقت أكاديمية ربدان برنامج «دبلوم فاب أكاديمي»، المُعتمَد من «مؤسسة فاب» التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرح أكاديمية ربدان برنامج «دبلوم فاب أكاديمي» بشكل مكثّف لمدة خمسة أشهر، في إطار رؤية تهدف إلى تمكين المشاركين من تصميم المشاريع ونمذجتها باستخدام آلات التصنيع الرقمي المتطورة.

ويتبنّى برنامج «دبلوم فاب أكاديمي» المتعدِّد التخصُّصات النهج العملي والتجريبي، ما يُلهم المشاركين للإبداع والإسهام في تطوير المدن والمجتمعات المستدامة، ويُكسبهم المعرفة والمهارات اللازمة للتصميم والتصنيع والابتكار بوتيرة سريعة، مع تنفيذ مشاريع تُلبِّي تطلُّعات المُتدرِّبين والمؤسَّسات، وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية.

يتضمَّن البرنامج مجموعة مُتكاملة من المواضيع المُتخصِّصة، منها التصميم بمساعدة الحاسوب وإنتاج الإلكترونيات والتقنيات المتقدِّمة، ويشمل ذلك المسح الضوئي والطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة المضمنة وتصميم الآلات، إضافة إلى القولبة والصب والمركبات والشبكات والاتصالات، ما يمكِّن المشاركين من إتقان مبادئ الاختراع والملكية الفكرية وتطوير المشاريع.

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وأكَّدت الدكتورة منى عبدالله بلفقيه، مدير إدارة شؤون التعليم المهني في أكاديمية ربدان، أهمية برنامج (دبلوم فاب أكاديمي) في الارتقاء بالأفراد والصناعات المتخصِّصة، مشيرةً إلى أنَّ البرنامج يحمل معه العديد من الفرص الواعدة لإمارة أبوظبي، من خلال تعزيز الابتكار والخبرات التكنولوجية، ويدعم رؤية الإمارة في أن تُصبح مدينة ذكية عالمية رائدة.

وأضافت بلفقيه: «يواكب البرنامج التطوُّر التكنولوجي العالمي، ويُقدِّم مزايا كبيرة للمشاركين، ويُسهم في دفع عجلة الابتكار والابداع في الدولة، وتحويل الأفكار والطموحات إلى واقع، مع التركيز على التكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها العملية في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهُّب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات».

وتقدِّم أكاديمية ربدان مجموعة من المؤهلات التكميلية في سياق «دبلوم فاب أكاديمي»، تشمل دورات وبرامج متخصِّصة، منها مقدِّمة في إنترنت الأشياء والمدن الذكية للموظفين الحكوميين، وتصميم أجهزة التحكُّم وأجهزة الاستشعار عن بُعد، والآلات المساعدة والروبوتات، وهندسة الأجهزة الذكية (مختبر التصنيع الإلكتروني).

وتطرح أكاديمية ربدان مجموعة من المؤهلات المعترَف بها عالمياً، منها، مؤهلات شبكة الكلية المفتوحة (OCN NI) في التصنيع الرقمي من المستويين الأول والثاني، التي تعمل على تعزيز قدرات المشاركين في الطباعة ثلاثية الأبعاد وتصميم المنتجات والتصنيع الرقمي، ما يُسهم في تطوير قوة عاملة ماهرة ومبتكرة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أكاديمية ربدان
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