بلدية منطقة الظفرة تحصل على شهادة إدارة الحوكمة

الظفرة (وام)

حققت بلدية منطقة الظفرة إنجازاً دولياً بحصولها على شهادة إدارة الحوكمة ISO 37000-2021، حيث يسلّط هذا التقدير الدولي المرموق الضوء على التزام البلدية الراسخ بتعزيز الشفافية والنزاهة والمسؤولية المجتمعية والامتثال، ويعكس تفوقها في تطبيق ممارسات الحوكمة الفعّالة لتحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة.

كما يُظهر هذا الإنجاز التزام البلدية بتطوير بيئة عمل متكاملة تعزّز الثقة المجتمعية، وتدعم رؤية القيادة الحكيمة، ويؤكد سعي البلدية الدائم لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة الحوكمة في مشاريعها وبرامجها الاستراتيجية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التميز والتطور المستدام. وتضاف هذه الشهادة للشهادات التي حصلت عليها البلدية، والتي بلغ عددها 13 جائزة، وتعزّز مكانتها في تطبيق أعلى المعايير العالمية في جميع مجالات الأعمال.