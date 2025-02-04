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علوم الدار

«تمكين المجتمع» تطلع على جهود بلدية عجمان بشأن كبار المواطنين

«تمكين المجتمع» تطلع على جهود بلدية عجمان بشأن كبار المواطنين
5 فبراير 2025 01:23

عجمان (وام)

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اطلع وفد من مركز سعادة كبار المواطنين بوزارة تمكين المجتمع على جهود دائرة البلدية والتخطيط - عجمان «مركز سعادة المتعاملين» لمصلحة كبار المواطنين، في إطار مبادرة «زوارة الضحى»، التي أطلقها مركز كبار المواطنين لتعزيز دورهم في المجتمع، وتعريفهم بالمشاريع والإنجازات التي تُقدم في الإمارة، والاستفادة من خبراتهم، وأفكارهم التطويرية.
وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، العمل بشكل دؤوب للوصول إلى كبار المواطنين ودمجهم في كافة مشاريعها، وإشراكهم في تطوير الخدمات، وضمان استخدام التطبيقات الذكية بسهولة مطلقة، لتمكينهم من إنجاز المعاملات خلال وقت قياسي.

بلدية عجمان
عجمان
كبار المواطنين
وزارة تمكين المجتمع
الإمارات
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