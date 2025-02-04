129 ألف مستخدم لمركبات تحت الطلب في عجمان خلال 2024

عجمان (وام)

كشفت هيئة النقل في عجمان عن أن عدد مستخدمي خدمة مركبة تحت الطلب خلال عام 2024 بلغ 129.331مستخدماً، بنسبة زيادة 5% عن عام 2023، وبعدد رحلات بلغت 120.288رحلة، بنسبة زيادة 4%. وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن «الهيئة» زادت أسطول خدمة مركبة تحت الطلب، ضمن خططها التطويرية لمنظومة النقل في إمارة عجمان، من خلال إضافة مركبات لتغطية الطلب المتزايد على الخدمة، ولخدمة عدد أكبر من المتعاملين.

وأشار إلى أن زيادة أسطول خدمة مركبة تحت الطلب جاء تلبية لرغبة الجمهور، حيث إن المشروع حقق إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور.

وتتميز الخدمة باختصارها للوقت المستغرق، للوصول إلى حافلات المواصلات العامة، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم مع إمكانية طلب المركبة مع تحديد الوجهة المراد الذهاب إليها، عن طريق التطبيق الذكي الذي يقوم بتحديد أقرب مركبة، وتوجيه العميل لأقرب موقف افتراضي.