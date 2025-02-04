الأربعاء 5 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

129 ألف مستخدم لمركبات تحت الطلب في عجمان خلال 2024

129 ألف مستخدم لمركبات تحت الطلب في عجمان خلال 2024
5 فبراير 2025 01:23

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
الإمارات والأرجنتين تستكشفان فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار

كشفت هيئة النقل في عجمان عن أن عدد مستخدمي خدمة مركبة تحت الطلب خلال عام 2024 بلغ 129.331مستخدماً، بنسبة زيادة 5% عن عام 2023، وبعدد رحلات بلغت 120.288رحلة، بنسبة زيادة 4%. وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن «الهيئة» زادت أسطول خدمة مركبة تحت الطلب، ضمن خططها التطويرية لمنظومة النقل في إمارة عجمان، من خلال إضافة مركبات لتغطية الطلب المتزايد على الخدمة، ولخدمة عدد أكبر من المتعاملين.
وأشار إلى أن زيادة أسطول خدمة مركبة تحت الطلب جاء تلبية لرغبة الجمهور، حيث إن المشروع حقق إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور.
وتتميز الخدمة باختصارها للوقت المستغرق، للوصول إلى حافلات المواصلات العامة، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم مع إمكانية طلب المركبة مع تحديد الوجهة المراد الذهاب إليها، عن طريق التطبيق الذكي الذي يقوم بتحديد أقرب مركبة، وتوجيه العميل لأقرب موقف افتراضي.

عجمان
الإمارات
هيئة النقل
مؤسسة المواصلات العامة
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
الرياضة
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
اليوم 13:30
"سناب تشات"
اقتصاد
"سناب تشات" تخالف التوقعات وتحقق نمواً وأرباحاً خلال الربع الأخير
اليوم 13:19
ضباط الشرطة في حادثة إطلاق النار في السويد
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار في السويد
اليوم 13:14
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 13:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©