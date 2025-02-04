قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية بمركز مصفح

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، بحضور اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، على أهم الخطط والمبادرات التطويرية في مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية، وذلك في إطار حرص معاليه على متابعة سير العمل بمختلف القطاعات والإدارات والمراكز الشرطية، والوقوف على أداء العاملين، ومناقشة المقترحات، الهادفة التي تعزز مبادرات وخطط التحسين والتطوير المستقبلي.

وقدم معاليه، خلال الزيارة، الشكر إلى المشاركين في تمرين درع الوطن/ 2 مشيداً بالدور الإيجابي، الذي أظهرته الفرق في الاستجابة، موضحاً أن التمرين يعكس مدى الجاهزية في التعامل مع الأحداث الطارئة، ويعزز رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي في أن تكون إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.

وأكد معاليه اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، ومساعيها المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل التطويري، بما ينعكس إيجابياً على تعزيز مسيرة الأمن والأمان، وفق أفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.

ولفت إلى حرص القيادة على تطوير مستوى الأداء والبرامج المستخدمة، وزيادة الإنتاجية باستخدام المنهجيات العلمية، وتعزيز علاقات التعاون والتواصل مع الجهات المعنية والشركاء لترسيخ مفهوم الأمن مسؤولية الجميع، والاهتمام بتطوير قدرات العاملين لمواصلة التميز في الأداء من واقع الإحساس العالي بالمسؤولية، بما يعزز الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي.

وحث معاليه مدير وضباط مركز شرطة «مصفح» على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أفضل بيئة للعمل في مراكز الشرطة الشاملة، بالتركيز على تطوير قدرات العاملين فيها، لتقديم الخدمات المتميزة، ونشر الجودة والتميز المؤسسي.

ورافق معاليه، خلال الزيارة، اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، والعميد محمد حسين الخوري، نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات بمديرية شرطة المناطق الخارجية، والعميد حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة.

وكان في استقباله العميد سالم عاضة البقمي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بالإنابة، والعقيد يوسف محمد المهيري، مدير مركز شرطة مصفح، والمقدم فلاح فايع القحطاني، مدير المكتب التنفيذي لشرطة أبوظبي وضباط المركز.