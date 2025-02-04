الأربعاء 5 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الأميركية بمناسبة عيد الاستقلال

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الأميركية بمناسبة عيد الاستقلال
4 فبراير 2025 22:34

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، بمناسبة عيد الاستقلال للولايات المتحدة الأميركية.

  كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون في أبوظبي، أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة، وعدد من المسؤولين وأعضاء الجالية الأميركية المقيمة في الدولة. وفي كلمتها بهذه المناسبة، أشادت السفيرة الأميركية بعمق وقوة العلاقات التي تربط بلادها ودولة الإمارات والتي تأسست منذ أكثر من خمسة عقود.

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
الإمارات والأرجنتين تستكشفان فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار


  وأشارت إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، وأحد أبرز الوجهات جذباً للشركات الأميركية عبر أكثر من 1500 شركة أميركية تعمل في مختلف القطاعات الحيوية داخل الدولة.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
الولايات المتحدة الأميركية
الإمارات
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
الرياضة
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
اليوم 13:30
"سناب تشات"
اقتصاد
"سناب تشات" تخالف التوقعات وتحقق نمواً وأرباحاً خلال الربع الأخير
اليوم 13:19
ضباط الشرطة في حادثة إطلاق النار في السويد
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار في السويد
اليوم 13:14
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 13:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©