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علوم الدار

ضاحي خلفان يلتقي وفد جمعية الإمارات لأمراض القلب

ضاحي خلفان وحورية المري وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية (من المصدر)
5 فبراير 2025 01:23

أبوظبي (وام)

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أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالدور الذي تقوم به جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية في نشر الوعي في المجتمع، وتثقيف الأهالي بأهمية الاكتشاف المبكر لأمراض القلب، وخاصة لدى أبنائهم، مما يجنبهم الكثير من المشاكل الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمكتب معاليه، بحضور حورية أحمد المري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، وعدد من أعضاء الجمعية، حيث اطلع معاليه على أهداف الجمعية واستراتيجيتها ودورها في نشر الوعي المجتمعي حول أمراض القلب الخلقية عن طريق إطلاق حملات توعوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور لتوعيته بأمراض القلب الخلقية، خصوصاً لدى أطفال المدارس.
كما تم خلال اللقاء استعراض الإنجازات والمبادرات التي قامت بها الجمعية وآلية نشر وعي المجتمع والأهالي بأهمية الاكتشاف المبكر للمرض وخاصة لدى أبنائهم، وخططها المستقبلية لإجراء مسح شامل للأطفال والطلبة في مدارس الدولة لاكتشاف المرض، ولأجل نشر مفهوم أن مريض القلب الخلقي يجب أن يكون مدمجاً في مدرسته، وأن يتم التعامل معه بصورة طبيعية، حتى لا تعود عليه هذه المعاملة بالانطواء والانعزالية، وتسبب له الأمراض النفسية التي تؤثر على مستقبله.

أمراض القلب
الإمارات
ضاحي خلفان
الوعي المجتمعي
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