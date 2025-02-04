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بلدية أبوظبي تطلق حملة تنظيف للمواقع الإنشائية

مشاركون في الحملة (من المصدر)
5 فبراير 2025 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة تنظيف للمواقع الإنشائية الجديدة في مدينة أبوظبي، مواكبة ليوم البيئة الوطني، استهدفت أصحاب شركات البناء والإنشاء والمكاتب الاستشارية، والعاملين في المواقع الإنشائية. وتهدف الحملة، التي تستمر خلال الفترة من 4 إلى 9 فبراير 2025، إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين في شركات قطاع البناء والإنشاء -خصوصاً العاملين في المواقع الإنشائية- بأهمية وضرورة الحفاظ على البيئة الصحية النظيفة في المواقع الإنشائية، وإزالة الملوثات البيئية ومخلفات البناء والإنشاء من المواقع، ونقلها إلى المناطق المحددة للتخلص منها بالطرق الآمنة والمتبعة.
كما تهدف الحملة إلى إشراك المطورين العقاريين والاستشاريين والمقاولين في المسؤولية البيئية، والاضطلاع بدورهم في توعية وحثّ العاملين لديهم في المواقع الإنشائية على اتباع ممارسات صديقة للبيئة، واتخاذها أساساً لمفهوم البيئة والتنمية المستدامة.
كما حرص مفتشو البلدية أثناء الحملة على توعية العاملين في المواقع الإنشائية بضرورة الاهتمام ببيئة الموقع نظيفة وخالية من أية مشوهات للمظهر العام، أو ملوثات للبيئة، أو من أية مخلفات قد تسبب ضرراً صحياً على العاملين في المواقع الإنشائية أو المارة من أفراد المجتمع، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
جدير بالذكر أن يوم البيئة الوطني يعتبر مناسبة وطنية تستحضر فيها جميع الجهات جهودها في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها، وفق نهج مستدام يحقق التنمية والازدهار للوطن والرفاهية لكافة السكان، ويرشّد استخدام مصادر الثروة، ويحدّ من التلوث البيئي، ويعود بالنفع على أجيال المستقبل بما يعزّز معايير جودة الحياة، ويوفر لهم بيئة نظيفة صحية ومستدامة.

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يوم البيئة الوطني
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